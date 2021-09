Una settimana di musica a Cernobbio, tutto il programma

Da martedì 7 a giovedì 9 settembre in programma un’estensione della rassegna musicale “Inprossimitàrte 2021” in occasione della fiera Proposte.

“Abbiamo concordato insieme a Gabriele Gambardella, presidente di Music for Green Events, tre nuove serate musicali per animare Cernobbio in queste giornate di grande fermento ed essere accoglienti verso i tanti lavoratori che arriveranno qui per l’occasione” spiega il Sindaco Matteo Monti.

“Durante le giornate di fiera, il nostro infopoint turistico sarà inoltre operativo all’interno degli spazi del Centro Espositivo di Villa Erba, per poter dare supporto ai numerosi visitatori ed espositori che finalmente torneranno a Cernobbio. Vediamo i primi segnali della ripartenza, con i tradizionali grandi eventi che dopo un periodo difficile di stop sono stati riconfermati, e fra l’altro con la partecipazione di un pubblico non solo italiano ma anche proveniente dall’estero. Siamo ottimisti di essere finalmente sulla strada giusta per una ripresa definitiva” aggiunge Mario Della Torre, Assessore al Marketing Territoriale.

Le serate del 7 - 8 - 9 settembre saranno quindi animate dalla Lario Brass Band, a partire dalle 19:15 circa, che suonerà tra le strade e le piazze cittadine.

Sempre con l’organizzazione di Music For Green Events, giovedì 9 settembre, Beppe Semeraro, armonica, e Danny De Stefani, voce e chitarra, si esibiranno all’Olde England di Cernobbio portando una ricercata atmosfera blues. Info: www.musicforgreen.it

Il primo evento del prossimo fine settimana é con Comm Together, appuntamento proposto da Ciao Como, Fondazione Comasca e dal Comune di Cernobbio, in Piazza Risorgimento, venerdì 10 settembre. Si tratta una serata musicale benefica con le esibizioni di diversi artisti comaschi che ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle persone che hanno subito danni durante le alluvioni di fine luglio che saranno devoluti al Fondo Alluvione Lago di Como. Info e prenotazioni qui.

Sabato 11 settembre alle ore 21:00, nell’ambito del LungoLario Express Tour, iniziativa che prevede 6 concerti in 48 ore sul Lago di Como fra 11 e 12 settembre 2021, i Sulutumana, Filippo Andreani e Luca Ghielmetti in concerto, sempre in Piazza Risorgimento. Prenotazione non necessaria, green pass obbligatorio.

Per concludere, domenica 12 settembre gli Amici della Musica propongono il “Concerto di fine estate” con il Corpo Musicale Olgiatese Senior & Junior Band, diretto dal M° Edoardo Piazzoli. Appuntamento alle ore 17:00 in Piazza Risorgimento. Partecipazione fino ad esaurimento posti, necessario green pass.

A Villa Bernasconi invece, nell’ambito di Parolario, il Lake Como International Music Festival propone un concerto di Maurizio Mastrini al pianoforte. La partecipazione è su prenotazione; sarà possibile ascoltare l’esibizione sia all’interno del Museo (visita inclusa nel biglietto), sia in giardino o nel vicino bistrot attraverso delle cuffie wi-fi che offrono una qualità del suono elevatissima, tanto da avere la sensazione di essere presenti in sala. Info e prenotazioni: www.lakecomofestival.com

Nella stessa giornata il Corpo Musicale di Rovenna festeggerà il centenario dalla fondazione; in programma la messa in ricordo ai musicanti defunti presso la Chiesa di San Michele alle ore 9:45. A seguire un momento di ricordi e musica sul sagrato e benedizione del nuovo monumento commemorativo realizzato da Gianangelo Brambilla presso il vicino cimitero. Successivamente pranzo in oratorio, prenotazioni entro il 5 settembre 2021: 335 666 8414 (Lorenzo) – angelamariaborghi@virgilio.it (Angela).

Fra gli altri appuntamenti, ricordiamo l’avvio del festival letterario Parolario, di cui Villa Bernasconi a Cernobbio è una delle sedi principali, e il mercatino Coldiretti previsto domenica 12 settembre in Piazza Risorgimento.

Seguiranno aggiornamenti in caso di maltempo.

Per informazioni è operativo l’infopoint: +39 347 881 8532 - infopoint@comune.cernobbio.co.it (venerdì-lunedì, 10-13 e 14-18).