Casa del Vento in trio acustico al Joshua di Albate

Nell'ambito del progetto Il futuro è oggi, l'Arci di Como organizza, in collaborazione con Arci Joshua Blues Pub di Albate, un concerto in acustico del gruppo combat-folk Casa del Vento. Il trio con Luca Lanzi, Francesco Moneti (violinista dei Modena City Ramblers) e Andreas Petermann si esibirà l'11 marzo.

Casa del Vento, che ha compito trent'anni nel 2021, continua a portare sui palchi di tutta Italia storie Resistenti, come è il caso di questo concerto che si inserisce in occasione dell'uscita del nuovo album Alle corde (per il quale la band sta raccogliendo fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso). Dopo aver collaborato con Elisa, Ginevra di Marco, David Rhodes, Ascanio Celestini, il caro compianto “Erriquez” Enrico Greppi della Bandabardò e Patti Smith per l'ultimo album Banga, passerà quindi anche da Como un piccolo tour che incrocerà alcuni circoli Arci Milanesi e l'Arci Joshua di Albate.

Come ha scritto la band «Dopo questi ultimi 2 anni di grave difficoltà per la musica è giunto il tempo di rinascere, di riprendere il cammino, di raccogliere la semina di questo tempo fatta di storie e riflessioni, tra sociale e personale», così come lo pensa la nostra associazione che sembra finalmente vedere la luce in fondo a un tunnel dove ci si era completamente dimenticati dello spettacolo dal vivo. Per accedere saranno necessari super green pass e, ovviamente, tessera Arci. L'ingresso è libero, vi chiederemo solo un contributo a vostra scelta che verrà destinato agli interventi ambientali locali del progetto Il futuro è oggi. Vi aspettiamo!

ARCI COMO

Il concerto è inserito nel progetto ID 2285150 Il futuro è oggi, di Arci Como, Auser Como, Legambiente Como, L’isola che c’è, Battito d’ali, Sentiero dei sogni e ecoinformazioni, approvato e finanziato con DDUO n. 16298/2020 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da Regione Lombardia.