Una stella del folk per Chiara: Carrie Rodriguez in concerto a Figino Serenza

Domenica 19 marzo presso il Teatro Sacro Cuore di Figino Serenza trascorreremo un pomeriggio in musica con la cantautrice e violinista texana Carrie Rodriguez per ricordare Chiara Corti, storica bibliotecaria scomparsa prematuramente lasciando davanti a sé semi che continuano a germogliare.

Carrie è una delle voci più belle e sensuali del folk americano e nel concerto sarà accompagnata dal polistrumentista Luke Jacobs. Sul palco si esibirà inoltre il cantautore Andrea Parodi che a Figino è di casa e che conosciamo anche come direttore artistico del Townes Van Zandt Festival (annunciato per domenica 28 maggio) e del Light of Day; dalla Sicilia arriverà un'altra voce femminile, quella di Beatrice Campisi accompagnata dal tastierista Riccardo Maccabruni, la quale ci farà ascoltare le sue canzoni e le sue storie proprio nel mese in cui si è celebrata la Giornata Internazionale della Donna.

Non solo la musica per ricordare Chiara: l'Associazione ChiaraBib che promuove e organizza l'evento, ha chiamato le attrici Giorgia Graziano e Paola Mancuso ad interpretare alcune liriche di Chandra Livia Candiani. Chiara ha sempre comunicato nel lavoro di bibliotecaria la passione per la letteratura, l'arte, la musica, trasmettendo il profondo amore per la vita nella sua professione e nelle attività culturali che ha instancabilmente promosso anche nei momenti più difficili e dolorosi della malattia; domenica in teatro vogliamo commemorare insieme il sorriso e lo spirito luminoso di Chiara, con la gratitudine per l'eredità ricevuta.

Il concerto inizierà alle ore 17.30, i biglietti sono acquistabili direttamente in teatro; dopo lo spettacolo, come da tradizione a Figino, sarà possibile cenare con gli artisti presso la sede dei pensionati: proveremo a ricreare lo spirito festoso e conviviale del Townes Van Zandt Festival e del Light of Day.

Ingresso 10 euro. Cena su prenotazione 20 euro (lasagnette alle verdure, filetto di maiale in crosta con patate sabbiose, panna cotta, acqua/vino/caffè).

Per informazioni e prenotazioni scrivere a +39 339 618 0453 / associazionechiarabib@gmail.com

Carrie Rodriguez

Carrie, originaria di Austin, inizia a suonare il violino all'età di cinque anni. La sua formazione diviene rapidamente la passione e il fulcro della sua infanzia e a soli 10 anni si esibisce alla Carnegie Hall. Si dedica alla musica classica fino al primo anno di conservatorio, ma poi cambia rotta per perseguire la sua vera storia d'amore con il violino al Berklee College of Music. Un destino segnato quello di Carrie, se si considera che suo padre David e? stato un folksinger di culto e sua zia era Eva Garza, una delle piu? importanti voci messicane degli anni ’50. La svolta per la sua carriera arriva nel 2001 quando viene scoperta dal songwriter Chip Taylor, autore di Wild thing (portata al successo da Jimi Hendrix) e fratello dell’attore John Voight (e zio di Angelina Jolie), che la nota nel corso del celebre festival SXSW di Austin e le propone di collaborare con lui. Carrie Rodriguez trova la bellezza nell'impollinazione incrociata di diverse tradizioni. Un'artista piena di passione che fonde con naturalezza il violino infuocato, la voce elettrizzante e la sua attitudine "Ameri-Chicana". Il suo ultimo progetto è il musical ¡Americano!, che ha debuttato con un tour di successo di 27 spettacoli e si è concluso al Theatre Company di Phoenix alla fine di febbraio 2020 con 10 spettacoli consecutivi tutti esauriti. Carrie è sceneggiatrice, autrice e compositrice del musical ispirato alla vera storia di Tony Valdovinos, nato a Colima, in Messico e portato negli Stati Uniti quando aveva due anni. Il musical getta una luce profondamente umana su cosa significhi essere un sognatore.

Carrie si è esibita e ha lavorato con artisti leggendari come Lucinda Williams, John Prine, Patty Griffin, Bill Frisell, Rickie Lee Jones, Mary Gauthier, Los Lobos, Alejandro Escovedo e Los Lonely Boys, tra gli altri e nel 2011 si è esibita al Teatro Ariston di Sanremo in occasione del prestigioso Premio Tenco.

Carrie vive ad Austin con il suo compagno e collaboratore musicale Luke Jacobs, polistrumentista del Minnesota, e il loro figlio di 8 anni Cruz.

Chiara Corti

Nata e cresciuta a Erba, Chiara ha coltivato fin da giovane l'amore per i libri e la cultura. La sua passione per i libri si è trasformata poi in un lavoro stabile presso la Biblioteca di Figino Serenza, un luogo che, dal 2001, è diventato una seconda casa.Solare, generosa, sempre disponibile e attenta alle esigenze di adulti e bambini, ha contribuito negli anni a far diventare Villa Ferranti un centro culturale molto frequentato. Per lei bambini e ragazzi sono sempre stati al primo posto nelle attività da proporre; tantissime le iniziative realizzate con le scuole di ogni ordine e grado. Durante l'anno scolastico 2018/2019 gli studenti della scuola secondaria di primo grado Figino- Novedrate hanno dedicato a Chiara un albero nel Giardino dei Giusti con questa motivazione: "Giusta perché: ha dato tutta sé stessa, soprattutto ai ragazzi, per comunicare, attraverso la passione per i libri, la cultura e i viaggi, la passione per la vita stessa; nell'esperienza dolorosa della malattia affrontata con coraggio e determinazione, ha testimoniato che la vita va vissuta intensamente, perché ogni giorno ha un valore infinito".

Associazione ChiaraBib

Dopo la scomparsa di Chiara due cose ci rimanevano da fare.

Piangerla sterilmente ponendoci la solita domanda: "Perché? Perché proprio a lei?" o afferrare una sorta di testimone invisibile che Chiara ci aveva lasciato: la sua instancabile voglia di fare, di promuovere la lettura, l'arte e la cultura.

Abbiamo scelto la seconda opzione e così nel 2019 è nata l'Associazione ChiaraBib.

La nostra Associazione, senza scopo di lucro, intende favorire l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, proponendo dibattiti, incontri letterari, corsi di approfondimento, visite guidate, concerti e tutte quelle iniziative che possono contribuire ad avvicinare i cittadini al mondo della cultura, dello spettacolo e delle varie discipline artistiche.