Officina della Musica, tutto il programma live del weekend

Un altro fine settimana di musica all'Officina della Musica di Como. Di seguito tutto gli appuntamenti live sino a domenica.



VENERDÌ 13 MAGGIO 2022 ALLE ORE 21:00

Uniqord - INCONTRO: Concerto a Lume di Candela

Il duo UNIQORD nasce dall'incontro tra due musicisti, Paolo Ceccarini (Pianoforte) e Ludwig Conistabile (Arpa) che provengono da percorsi musicali distanti e diversi ma accomunati dalla medesima passione per l'improvvisazione.

L'improvvisazione in stile classico di Paolo Ceccarini al piano - pratica svolta e ammirata per secoli ma oggi di raro ascolto - inconterà quella world fusion all'arpa di Ludwig Conistabile.

UNIQORD è un esperimento musicale in tempo reale in cui la musica suonata non ha partitura o programmazione previa ma si svelerà nel momento e per il momento presente.

SABATO 14 MAGGIO 2022 ALLE ORE 21:00

L'Officina del Blues presenta: The Hipshakers­

The Hipshakers partono ad inizio 2016 da un?idea del frontman Antonello Abbattista, attivo da tempo sulla scena milanese con diverse formazioni e direttore artistico della rassegna blues del locale Spirit de Milan, unendo musicisti milanesi con un solido background in ambito blues e jazz con l?intenzione di fare del musica varia, ballabile, insieme fresca e rispettosa della tradizione.

Un repertorio ricercato a base di hip-shaking blues & boogie, early R&B, shuffle, slow e swing da far battere il piede, pescando in abbondanza nel mare di brani meno noti del periodo d?oro del blues e del rhythm and blues, dal ?40 ai primi anni ?60.

A fare da protagonista sono le canzoni e la ricchezza di groove, con validi solisti al servizio della musica.

L?attività live ha abbracciato oltre alla Lombardia anche Piemonte, Liguria, Emilia, Veneto e Svizzera, ha partecipato a numerose manifestazioni e festival e aperto concerti di grandi artisti come Watermelon Slim e Nine Below Zero.

La band:

Antonello Abbattista - voce e armonica

Francesco Palmisano - piano

Alessandro Germini - contrabbasso

Marco ?Mamo? Betti - batteria

DOMENICA 15 MAGGIO 2022 ALLE ORE 21:00

Samantha Iorio: A Lady In Blues

Un concerto incredibile, fluttuando tra soul, jazz ed acid jazz.

Un progetto, carico di emozioni, armonie, dolcezze, ma anche grinta ed energia.

Sade, Whitney, Aretha Franklyn, Stevie Wonder sono ispirazione pura per la formazione artistica di Samantha Iorio.

Samantha Iorio si fa conoscere al grande pubblico come vocalist di Mario Biondi.

Ha calcato palchi internazionali e partecipato ai più importanti Festival musicali in giro per il Mondo, affiancando molti di quegli artisti i cui successi interpreterà in questo Salotto della Musica.

La band:

Samantha Iorio - vocal

Rita Bacchilega - piano

Andres Villani - sax e flute

Special guests:

Angelo Quatrale - bass

Marco Porritiello - drums