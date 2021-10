Nuova apertura a Cermenate: pizzeria Napotetano, una vera e propria experience

Non una semplice trattoria - pizzeria, ma una vera e propria experience, con queste parole viene presentato “Napoletano” il ristorante che dal 24 settembre 2021 ha aperto a Cermenate in provincia di Como.

La passione per la cultura, non solo culinaria, della citta? campana è il motore d'azione di questa nuova apertura, dove sin dal momento in cui si entra si respira l'atmosfera dei quartieri piu? belli di Napoli.

La location studiata nei minimi dettagli presenta al suo ingresso una bellissima esposizione del maestro presepiale di San Gregorio Genny Di Virgilio, entrando si possono ammirare le repliche delle opere scelte nei Quartieri Spagnoli come il “Totò” di Nick Mason ed il tributo a “Bud Spencer" di Mario Schiano, che ha esposto la stessa installazione anche al museo di Berlino dedicato all’attore.

Quello che più lascia senza parole è la riproduzione fedelissima del muro dedicato al grande Diego Armando Maradona, realizzata dall’artista argentino San Spiga, che si trova proprio nei Quartieri Spagnoli, zona diventata famosa negli ultimi anni per la movida. Tutte queste collaborazioni sono state possibili grazie a Fabio Zizolfi, titolare del Vascio dei quartieri, storico locale gemellato con il “Napoletano”. ll 14 novembre Fabio ed il suo staff raggiungeranno Cermenate per la prima cena cantata con tombolata scostumata del nord Italia.

Lo staff composto da maestri pizzaioli e chef napoletani propone un menu? della tradizione a partire dalla classica pizza "Regina Margherita” per passare alle speciali come “A’ Signor Polpett” con base di ragù napoletano, bufala, polpette, burratina e topping al pecorino. Tantissimi piatti tradizionali rendono il menu davvero irresistibile, come la genovese, il ragù napoletano, pasta patate e provola per passare al mondo della friggitoria e pasticceria, fresca e preparata minuziosamente ogni mattina dai cuochi. Napoletano vi aspetta a Cermenate in Via Saba 14, è possibile prenotare al numero whatsapp +39 340 2906119 ed il menù è disponibile insieme a tutte le informazioni sul sito www.napoletanopizzeriatrattoria.com

Gallery









Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...