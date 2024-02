A tavola per fare amicizia con gli estranei: sul lago di Como torna la Cena degli Sconosciuti

Si entra in un ristorante, non si conosce nessuno, passano 5 minuti e si sta già chiacchierando con tutti i partecipanti alla cena come se ci si conoscesse da lungo tempo. E' il bello della Cena degli Sconosciuti, un evento che favorisce l'incontro e la socializzazione tra persone che non si conoscono. L'evento, nato nel 2002, torna a Como. L'appuntamento è fissato per il 23 febbraio 2024 presso il ristorante Giulietta al lago, in Viale Geno, 13.

Dopo una semplice prenotazione online, i partecipanti si ritroveranno direttamente al ristorante, dove lo staff li accompagnerà ai tavoli riservati per l'occasione. Non ci sono regole particolari: ogni partecipante sceglie liberamente il proprio posto, con l'obiettivo di favorire una certa alternanza tra uomini e donne e di promuovere la socializzazione.

La serata prevede un apericena servito al tavolo al prezzo di 25 euro a persona, che include un assortimento di frittini, una pinsa romana artigianale a scelta, risotto della casa e un cocktail a scelta (escluse le etichette premium). Al termine della cena, ci sarà un DJset per chi desidera ballare e divertirsi tutti insieme.

Per prenotare il proprio posto, è possibile compilare il modulo online sul sito ufficiale www.lacenadeglisconosciuti.com, dove sono disponibili ulteriori dettagli sull'evento e sul menù proposto. L'appuntamento è fissato per le ore 21, un'opportunità per uscire di casa, ampliare il proprio giro di amicizie e trascorrere una serata piacevole in compagnia di nuove persone.