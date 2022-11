La casa di Babbo Natale e degli elfi incantati al Castello di Carimate

Un luogo già di per sè denso di fascino che per Natale si veste di magia. Tornano finalmente come ogni anno i mercatini allo splendido Castello di Carimate (qui l'evento e la locandina): da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2022 in scena quattro giornate di festa e divertimento - tra tantissimi stand di artigiani ed hobbisti, la casa di Babbo Natale per tutte le famiglie e tanta cucina tradizionale italiana!

Per tutto il weekend uno spazio da fiaba unico e personalizzato, dove i bambini verranno accolti per dare sfogo alla loro creatività, divertirsi e incontrare Babbo Natale, insieme ai suoi Elfi incantati - tra laboratori e letterine, balli e truccatori, foto e animazione: il Natale non è mai stato così vicino!

La casa di Babbo Natale al Castello

La casa sarà aperta l’8, 9, 10 e 11 dicembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00. Il costo è di 10 euro per nucleo familiare (ingresso gratuito per tutti i residenti di Carimate; Babbo Natale accetta ospiti da 0 a 99 anni!).

L’iniziativa rientra all’interno del programma natalizio organizzato al Castello di Carimate. Durante le giornate il pubblico potrà gustare ottime prelibatezze gastronomiche disponibili anche da asporto (con tanto di stand di dolci, birre e bevande) ed esplorare i mercatini natalizi.

Durante tutto l’evento sarà attivo gratuitamente il servizio di collegamento e trasporto (andata e ritorno) con navette tra la Stazione di Carimate FS ed il Castello, la location di Valtellina in Piazza!

Da che mondo è mondo, Gusto e Divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

Potete trovarci in Piazza Castello, Carimate (Como). Di seguito il link a Google Maps con le indicazioni: https://bit.ly/2EqHHBL.