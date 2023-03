Camminata guidata alla scoperta dei sentieri del parco Sorgenti del Torrente Lura

Il Parco Sorgenti del Torrente Lura è un Parco Locale d'Interesse Sovracomunale composto da 8 Comuni della Provincia di Como: Albiolo, Faloppio, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Uggiate Trevano, Villa Guardia. Obiettivo del Parco sono la tutela e la valorizzazione del proprio territorio naturale, che costituisce il bacino imbrifero di diversi corsi d'acqua dell'area nord-milanese, tra cui il più importante è il torrente Lura, a sua volta affluente del fiume Olona. Le aste torrentizie, così come le aree umide e le coperture agro-forestali presenti, concorrono a formare ecosistemi idonei a numerose specie animali e vegetali, costituendo una risorsa insostituibile per la conservazione della biodiversità.

Camminata guidata alla scoperta dei sentieri del parco domenica 19 marzo 2023, mattina organizzata dal Parco Sorgenti del Torrente Lura, aperta a tutti gratuitamente.

Punti di ritrovo

Albiolo: presso municipio, Via San Francesco - ore 9.00

Faloppio: presso Cascina Ronconcello, Via Cavallina - ore 8.30

Lurate Caccivio: presso Piazza Alpini - ore 9.30

Montano Lucino: presso Area Fiere, Via Sant'Andrea - ore 8.30

Oltrona San Mamette: presso Piazza Europa - ore 9.30

Villa Guardia: presso scuola primaria Don Milani, Via Matteotti - ore 8.30

L'arrivo è previsto alle 11.30 circa presso l'ex stazione della ferrovia Grandate-Malnate a Olgiate Comasco. Il rientro è libero. L'iniziativa è confermata anche in caso di maltempo

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione.

iscrizioni online sul sito Parco Sorgenti del Torrente Lura (parcosorgentilura.it)

Per informazioni: educazioneambientale@koinecoopsociale.it - 3209572736



