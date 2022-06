La..Ghe’ Sem: il raduno delle Harley Davidson sul lago di Como

Si terrà venerdì e sabato (3/4 giugno) il “La..Ghe’ Sem”, uno dei più grandi eventi dell’anno del Lago di Como, dedicato all’universo delle Harley Davidson. Organizzata dalla Concessionaria Breva & Tivan di Alzate Brianza, in collaborazione con il LAKE COMO CHAPTER e patrocinata dal Comune di Bellano, oltre 300 motociclette di Milwaukee accompagneranno turisti e cittadini nelle splendide terre del Lago di Como, la cui bellezza è ormai nota in tutto il mondo. La due giorni di festa, kilometri e divertimento partirà dalla Concessionaria, dove verrà allestito per l’occasione uno speciale VAN con Street Food, per proseguire poi attraverso un suggestivo percorso tra i monti e le rive del lago ed infine giungere nel meraviglioso comune di Bellano, premiato come uno dei Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club.

Per ulteriori informazioni: Maurizio Scintu - Assistant Director - Lake Como Chapter: +393481471814