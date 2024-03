I tre mega tunnel sottomarini che potrebbero farci arrivare da Como alla Sardegna in 6 ore di auto

Da Como o comunque dalla Lombardia fino alle spiegge della Sardegna in sole 6 ore di auto. Un'idea che prende esempio dal Nord Europa dove la costruzione di tunnel sottomarini per accorciare le distanze tra varie zone e nazioni è oramai una realtà affermata. A essere protagonisti di progetti di questa portata sono paesi come la Finlandia, l’Estonia, le isole Far Oer. Perchè non in Italia? Per ora questa idea appartiene a Marco Figura che ne ha scritto su Milano Città Stato. L'ispirazione, dicevamo, è stata ripresa da grandi opere come il tunnel del Fehmarn Belt, progettato per unire l'isola danese di Lolland con l'isola tedesca di Fehrman, quest'ultima già unita con un ponte alla terraferma tedesca e che consentirà di risparmiare l'ora necessaria attualmente per attraversare lo stretto con il traghetto e fornirà una maggiore capacità di attraversamento tra i due stati.

Il costo è di 5,1 miliardi di euro e il termine lavori per il 2029 (il progetto fu approvato nel 2011).

I tre tunnel per la Sardegna

La domanda che si pone Figura è semplice: siccome le tecnologie ci sono e nel Nord Europa sono in atto e in evoluzione perché non unire l'isola d'Elba con la Corsica e la Sardegna?

"In quest’ottica, scrive, rispondendo a principi di ottimizzazione di costi e distanze, si descrive la proposta di un collegamento che preveda di unire la Sardegna a Milano in 6 ore e a Firenze in 4 ore: un sistema di tre tunnel sottomarini, Piombino-Elba, Elba-Bastia e Bonifacio-Santa Teresa di Gallura, opera in grado di compiere una rivoluzione dei trasporti del Tirreno e, in parte, di tutto il Mediterraneo". I tre tunnel sarebbero il primo da Piombino all' Elba, il secondo dall' Elba a Bastia e il terzo da Bonifacio a Santa Teresa di Gallura in Sardegna. Molti i vantaggi a livello turistico: in primis Toscana e Sardegna ne gioverebbero così come la Corsica tornerebbe in auge per l'economia italiana. Alcuni giornali dell'Isola d'Elba già ne parlano: "non è una fake news e (per ora) nemmeno un progetto ma un'idea: ne scriviamo prima che qualche politico la inserisca nel suo programma elettorale". Le tecnologie ci sono. Vi piacerebbe poter fare da Monza e Milano alla Sardegna in 6 ore di auto? Intanto, con grande speranza, attendiamo il tunnel ferroviario, i cui lavori sono già iniziati, che permetterà ai Lombardi di raggiungere il mare della Liguria in un'ora