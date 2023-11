Riapre nel Comasco lo store di mobili, tessile, decorazioni che porta la magia del Natale scandinavo

Giovedì 16 novembre alle 9.30, inaugura e (ri)apre dopo il restyling lo store JYSK (si pronuncia iusk) di Cantù, in via per Alzate 22, in provincia di Como. E per l'occasione è stata organizzata una vendita straordinaria - valida fino al 26 novembre - con sconti fino al 70% su più di duemila articoli della catena danese, che propone un’ampia selezione di prodotti per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, solo per citarne alcuni.

Anche il punto vendita JYSK di Cantù è stato ristrutturato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Il layout rende più facile ‘navigare’ tra i corridoi e orientarsi tra le proposte in puro stile scandinavo. E dato che siamo ormai nel periodo più colorato e accogliente dell'anno, rappresenta un’occasione da non perdere, anche per scoprire la magia del Natale scandinavo e cosa significa dare alla propria casa un tocco hygge. Espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe - con l’h iniziale un po’ aspirata – è la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere e comodità, sul senso della condivisione partendo da un'atmosfera accogliente. Si troveranno cuori, abeti, stelle, elfi, tante luci per scaldare l’atmosfera: questi prodotti, scandinavi per eccellenza, rappresentano un must per le feste e, come il periodo natalizio, sono davvero sinonimo di hygge.

Il Natale scandinavo

La nuova collezione incarna gli elementi senza tempo della tradizione natalizia nordica, come i cuori, gli abeti e le stelle, insieme ai sempre affascinanti gnomi scandinavi con i loro caratteristici cappelli rossi.

Le tonalità ricche e sofisticate dei classici verde e rosso, insieme ai bianchi caldi e alle diverse tonalità del legno, danno vita a una combinazione di colori che abbraccia il Natale tradizionale in una celebrazione di gioiosa nostalgia. La nuova collezione Nordic Mood Christmasè già disponibile per daretutto il tempo di prepararsi a godere di quello che è senza dubbio il periodo più bello dell'anno. C'è anche un’ampia scelta di decorazioni natalizie diispirazione scandinava, inclusi alberi di Natale, ghirlande, gnomi, candele, cuscini, e non solo! Negli store e online si può trovare l'ispirazioneper incartare i regali, decorare la tua casa e le ultime tendenze della stagione invernale.