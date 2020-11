Como, flashmob degli ambulanti: in piazza Verdi il cimitero delle partite Iva

Un flashmob organizzato da Goia, Gruppo Organizzato Indipendente Ambulanti, a sostegno delle tante partite iva decimate dalle restirizioni imposte dal covid. La manifestazione si terrà venerdì 27 novembre, alle 15, in piazza Verdi a Como. Al centro della protesta in particolare il tema del mercato chiuso dai provvedimenti del lockdown in zona rossa, che ha nuovamemte messo in crisi i commercianti. Il flashmob è promosso dal durettivo Goia Lombardia.