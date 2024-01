A Como apre un nuovo ristorante che farà felici gli amanti della carne

Nuova apertura a Como. In centro città, in via Diaz, arriva La Filetteria Italiana, la cui specialità, come si evince dal nome, sono i filetti. Parola d'ordine di questo locale? Audacia. Potrete assaggiare carni e sapori provenienti da tutto il pianeta. Nel menù propongono varianti culinarie degli animali più disparati: "Siamo temerari e irriverenti", scrivono sul sito ufficiale. Così, oltre alle carni tradizionali, potrete assaggiare muflone, bufalo, canguro, renne e struzzo. Sono 15 filetti diversi ne menu, per la gioia dei carnivori. Il tutto accompagnato da un'ottima carta dei vini e per i più azzardati anche dei drink.

A informarci su questa nuova apertura Francesco di Como Best Food, una vera istituzione per chi vuole informazioni su ristoranti a Como e dintorni. Parliamo di 175 milioni di visualizzazioni dei suoi contenuti su Google, oltre 40mila follower su Instagram e (a ragion veduta) è ritenuto una local guide livello 10, il massimo dell'affidabilità. Per restare sempre aggiornati sul cibo a Como potete seguirlo su Instagram.

Non ci resta che aspettare di sapere il giorno esatto dell'apertura!