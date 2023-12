A Como apre un nuovo discount in via Asiago

Nuova apertura a Como, in via Asiago: il prossimo 18 dicembre aprirà le sue porte il Penny Market uno dei discount più apprezzati in Italia. L'annuncio è ufficiale e arriva proprio dalla pagina social della nota catena che spiega come potersi fornire in anticipo della tessera per poter usufruire di tutti gli sconti del caso.

Nel negozio Penny è il luogo dove ogni giorno puoi trovare frutta e verdura, latticini e prodotti freschi consegnati in giornata a garanzia di freschezza e qualità; dove puoi acquistare i tuoi prodotti preferiti a un prezzo conveniente.

In Italia e in provincia di Como

PENNY Italia è il discount alimentare del gruppo REWE, uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L'insegna in Italia nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount nazionale, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. L’apertura del primo punto vendita a Cremona. In provincia di Como è già presente a Vertemate con Minoprio, Binago e Mariano Comense.

L’alleanza si rileva vantaggiosa in quanto rappresenta l’unione dell’esperienza tedesca nel discount e la conoscenza del mercato italiano della grande distribuzione. Nel 1999 raggiunge un’adeguata solidità e si rende indipendente: PENNY passa interamente al gruppo REWE per il quale il canale discount risulta particolarmente strategico.

Oggi conta oltre 400 punti vendita in tutta Italia, serviti da 7 centri di distribuzione e con oltre 4.200 collaboratori, di cui con orgoglio più del 65% sono donne.