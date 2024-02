Nel centro storico di Como inaugura la mitica pizzeria napoletana della margherita e della marinara

Lo avevamo preannunciato lo scorso gennaio e finalmente l'Antica Pizzeria da Michele, quella che originariamente a Napoli offre solo margherita e marinara, apre a Como in via Giocondo Albertolli 5 (sotto i portici Plinio). L'inaugurazione si terrà venerdì 1° marzo 2024 dalle 19 fino a esaurimento impasto! Quella di Como sarà la 50° sede della Antica Pizzeria Da Michele che è nata nel 1870.

"L’apertura di Como sarà una festa in cui offriremo agli avventori la nostra margherita a ruota di carro, ormai famosa in tutto il mondo - continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world -. Una modalità differente rispetto alle nostre solite aperture dirette al pubblico, che si sposa con l’evento che vogliamo dedicare alla nostra sede numero 50".

"Como si sta trasformando in una meta turistica sempre più ricercata, il turista è sempre più attirato dalla bellezza del Lago di Como e anche dal cibo tipicamente italiano. Quale prodotto è più famoso al mondo se non la pizza? Ecco il perché abbiamo scelto di arrivare in città", concludono i partner di Como.

La pizzeria sorge in pieno centro storico, tra la più famosa piazza Cavour e piazza del Duomo. Piazza Cavour è la piazza principale della città, direttamente affacciata sul primo bacino del lago di Como da cui partono le passeggiate del lungolago e i battelli per la navigazione.

Il locale

Il nuovo locale è composto da due piani, al piano terra si trovano la cucina, il bar, il forno e i servizi, oltre ai numerosi tavoli rigorosamente in marmo. Al primo piano altri tavoli e il laboratorio, dove viene preparato l'impasto per la pizza. Un grande logo al neon è collocato sulla parete principale ed è visibile in tutta la pizzeria. Un secondo neon accoglie il cliente appena varcata la soglia, di fronte al forno su una parete tonda con piastrelle.

All'interno ci sono circa 80 coperti e sono previsti tavolini esterni che verranno collocati tra piazza Cavour e via Caio Plinio Secondo, la via che collega il lago al Duomo di Como.

In anteprima, grazie a Francesco, l'esperto di Como Best Food (una local guide livello 10) abbiamo anche le foto dell'interno del locale che rispettano la tradizione dell'Antica Pizzeria da Michele di Napoli, con le immagini che hanno fatto la storia e uno stile informale, proprio come l'originale. La pizzeria, almeno per il momento, farà orario continuato: da mattina a sera, senza la pausa che normalmente si fa nel pomeriggio.