Le 10 aziende "più ricche" di Como e provincia in base al fatturato

Quali sono le aziende "più ricche" che hanno sede a Como e provincia? Grazie a Reportaziende.it abbiamo la classifica delle attività comasche in base al loro fatturato.

Non stupisce che al primo posto ci sia la Bolton Food di Cermenate, già premiata a marzo di quest'anno come migliore impresa agroalimentare del Comasco in Lombardia. È una multinazionale familiare italiana che da oltre 70 anni produce e distribuisce una vasta gamma di marche innovative e sostenibili. Bolton Food è uno dei principali player a livello mondiale nel mercato delle conserve ittiche grazie alla sua leadership in Italia ed in Europa e la sua presenza in oltre 60 paesi. Sul mercato italiano Bolton Food è presente con i marchi Rio Mare e Palmera. Fanno parte del portafoglio Food di Bolton altri importanti marchi come Saupiquet, Isabel e Cuca.

A Cermenate, in provincia di Como, ha sede il più grande stabilimento di Bolton Food. A questo si aggiungono gli stabilimenti di Quimper (Francia), O’Grove e Cabo de Cruz (Spagna), Agadir (Marocco), Manta (Ecuador). Il fatturato nel 2021 è stato di 942.511.447 euro, in crescita rispetto al 2021 (894.734.828 euro).

Al secondo posto Sicuritalia con sede a Como il leader del mercato italiano della Sicurezza, per dimensione, tasso di sviluppo e solidità economico-finanziaria. Il fatturato 2022 per 483.774.575 euro (nel 2021 488.574.586).

Terzo posto per AZKO NOBEL COATING SPA di Como, che si occupa di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa adesivi sintetici (mastici) con un fatturato di 408.949.606 euro.

A Grandate Artsana (società per azioni) che si occupa di fabbricazione di apparecchi e strumenti medicali (incluse parti staccate e accessori) guadagna il quarto posto con 328.601.000 euro di fatturato.

Segue al 5° Technoit S.P.A di Como ( commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video) con un fatturato nel 2022 di 241.556.718 euro.

Sicuritalia GROUP SERVICE - Società Consortile per azioni - In breve SGS - S.C.P.A. di Como via Belvedere si piazza al 6° posto con 239.182.844 di euro di fatturato, in crescta rispetto al 2021 (221.263.797 euro). Si occupano di attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo gestionale.

La Poliform S.p.a di Inverigo (fabbricazione di mobili) arriva settima con un fatturato del 2022 di 234.882.349 euro (in crescita rispetto al 2021).

Tra le prime dieci anche la Spumadora di Cadorago fondata nel 1963, industria di bibite analcoliche, acque minerali e altre in bottiglia con 231.433.028 euro di fatturato nel 2022.

Nono posto per Eldor corporation di Orsenigo che si occupa di componenti elettronici. il suo fatturato del 2021 è di 225.799.000 euro e per i dipendenti la spesa è di 31.733.000 euro.

Vedetta 2 Mondialpol S.p.a di Como (via Scalabrini) che si occupa di servizi di vigilanza privata chiude le magnifiche 10 aziende comasche con un fatturato di 220.596.777euro e il costo per il personale pari a 114.231.138 euro.