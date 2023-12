Qualità della vita 2023, Como risale la classifica: la criticità legata ai pochi medici

La provincia di Como, con i suoi 595.513 abitanti, si piazza al 17° posto (su 107 province analizzate in Italia) per qualità della vita. Netto miglioramento rispetto al 33° posto del 2022. A stabilirlo è Qualità della Vita 2023, l'indagine del Sole 24 Ore giunta ormai alla sua 34esima edizione. Sul podio Udine, al secondo posto Bologna e al terzo Trento. Il capoluogo lombardo, Milano, è all'ottava posizione, con un giudizio invariato rispetto al 2022. Como eccelle per affari e lavoro dove risulta 5° nella classifica generale per quanto concerne la sicurezza. La criticità è evidenziata invece per quanto riguarda i medici professionisti attivi ogni mille abitanti: in provincia di Como sono solo lo 0,57 contro la media nazionale dello 0,71.

Quanto è sicura la provincia di Como

Nella classifica relativa alla Giustizia e alla Sicurezza dell'analisi del Sole 24 Ore Como è al 76esimo posto per l'indice di criminalità pari a 3.220 denunce ogni 100mila abitanti (Pubblica Sicurezza - Interno/Istat, 2022), dato inferiore alla media nazionale di 3.307,14. All'interno di questo parametro l'indice peggiore è il 7° posto in classifica per quanto riguarda la violenza sessuale a danno di minori di 14 anni con 2,2 denunce ogni 100mila abitanti.

Per quanto riguarda i furti in abitazione segnalano 283,6 denunce ogni 100mila abitanti secondo i dati Pubblica sicurezza - Ministero dell'Interno, 2022. Sono 64 invece i furti di autovetture denunciati ogni 100mila abitanti, 27,5 le rapine in strada (ogni 100mila abitanti), 37,8 le segnalazioni ogni 100mila abitanti legate ai reati connessi alla droga tra cui spaccio e produzione.

Le altre città

Bergamo, quest'anno capitale della cultura insieme a Brescia, sale al 5° posto della classifica dei territori più vivibili, dove solamente nel 1990 aveva occupato l'ottavo posto, e conquista il primato nella classifica tematica di 'Ambiente e servizi'. Anche Modena, settima, torna in una top ten che aveva raggiunto solo due volte: nel 1999 e nel 2022. Più solido, invece, il piazzamento nella parte alta della graduatoria della provincia di Aosta, al quarto posto. Si confermano nella top ten Firenze che, dopo aver occupato il podio nel 2022, quest'anno è sesta. Tra le prime dieci anche Monza e Brianza che conquista 14 posizioni e il primato nella categoria 'Ricchezza e consumi' grazie a buoni risultati nella spesa media delle famiglie per l'acquisto di beni durevoli e ai dati immobiliari. Se a chiudere la top 10 c'è Verona, che l'aveva presidiata sia nel 2020 sia nel 2021, si notano particolarmente le assenze di Trieste e Bolzano, scese rispettivamente in 12ª e 13ª posizione. La provincia di Lecco perde punti passa dal 32° al 38° posto generale, sei posti meno rispetto al 2022.