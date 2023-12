L'azienda Comasca che ha vinto il prestigioso Premio Oro della Stampa

Il Premio Oro della Stampa è l’unico e il più ricercato riconoscimento all’eccellenza dell’industria della stampa, delle arti grafiche e del converting in Italia. Le eccellenze della Stampa e del Converting sono state celebrate la sera del 1 dicembre a Milano da Stratego Group e Unione GCT Milano (Unione Industriali Grafici Cartotecnici Trasformatori Carta e affini della provincia di Milano) con l’assegnazione di quattordici premi Oro della Stampa.

Zetacarton di Senna Comasco ha vinto il Premio Oro della Stampa nella categoria “Oro Printer on Corrugated”. L'azienda ha una storia imprenditoriale familiare, che vede Zetacarton attiva nella stampa del cartone ondulato quando, nel 1952, Angelo Zanfrini e Maria Romano crearono a Senna Comasco un polo dedicato alla produzione di scatole e imballaggi in cartone ondulato.

L’azienda si dotò, via via, di tecnologie innovative per la produzionedel cartone e per la stampa. Lo scorso anno, grazie a un importante investimento in un nuovo sistema di stampa inkjet con inchiostri base acqua per il cartone ondulato, l’azienda ha dato vita a una nuova linea di business. Il recentissimo accordo che ha visto l’ingresso di Zetacarton nel Gruppo internazionale VPK Group, offrirà ulteriori opportunità di crescita all’azienda comasca. Realtà che si distingue anche per l’attenzione nei confronti del capitale umano e alla sostenibilità sociale che si concretizzano in diverse le azioni a supporto di Onlus e di iniziative del territorio anche con attività a favore della parità di genere.

Nella foto Giuseppe Zanfrini di Zetacarton. Il premio è stato consegnato da Daniele Barbui, presidente Acimga (Confindustria).

Eccellenza italiana

Zetacarton è un’eccellenza italiana che da cinquant’anni produce cartone ondulato, scatole e imballaggi. Oggi è leader di mercato in Italia, con un fatturato nel 2022 di circa 78 milioni di euro e la produzione annuale di 110.000.000 mq di cartone ondulato, sia in fogli sia a modulo continuo. Con sede a Senna Comasco (CO), Zetacarton opera in un moderno stabilimento di 30.000 mq coperti su una superficie totale di 60.000 mq e occupa 110 addetti. Dalla sua fondazione è stata guidata dalla famiglia Zanfrini: dallo scorso ottobre il gruppo privato belga VPK Group ha stipulato un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza di Zetacarton, che potenzierà ulteriormente la sua espansione. Caratteristica distintiva di questa realtà imprenditoriale è la capacità di mettere a punto investimenti tecnologici mantenendo una forte attenzione nei confronti della sostenibilità sociale e ambientale. Zetacarton ha, infatti, recentemente investito in una nuova stampante inkjet single pass, che costituisce il fulcro di un polo digitale ad alta produttività, consentendole di ampliare l’offerta di prodotti.