Inaugurato un nuovo Poliambulatorio specialistico

Prendersi cura della salute dei pazienti offrendo cure e trattamenti innovativi e all'avanguardia, sono i valori alla base del nuovissimo Poliambulatorio specialistico recentemente inaugurato sul territorio di Como.

L'obiettivo è mettere a disposizione della persona le cure sanitarie più aggiornate, efficaci e personalizzate, trasferendo i progressi della ricerca scientifica all'attività diagnostica e ospedaliera, e formando il personale sanitario.

Auxologico arriva a Como

Un’offerta sanitaria di eccellenza per la cura e la salute della persona, anche nella città di Como. Qui, in via Pasquale Paoli 6, ha aperto Auxologico Como, un poliambulatorio all’avanguardia, collocato all’interno di Esselunga Camerlata.

Per Auxologico IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) è la prima volta in provincia di Como. Complessivamente, tra ospedali, centri di ricerca, poliambulatori, punti prelievo e RSA, si tratta della 21esima sede di Auxologico, fondazione no profit nata nel 1958.

L’ampiezza della rete delle strutture, la professionalità degli specialisti sul territorio e l’approccio multidisciplinare rappresentano alcune delle caratteristiche peculiari dell’offerta che Auxologico è in grado di proporre. Da oggi anche nella città del Lago.

Cos’è Auxologico Como?

Auxologico Como è un moderno poliambulatorio che propone ai cittadini di Como e provincia un’offerta completa, integrata e di alto livello e garantisce servizi online di prenotazione e ritiro referti.

Numerosi i servizi offerti: dai più comuni esami di laboratorio alle visite specialistiche, dalla diagnostica per immagini agli interventi ambulatoriali, fino alla riabilitazione ambulatoriale.

La sede di Auxologico Como si sviluppa su una superficie di oltre 1.000 metri quadrati su due piani, e include un Punto Prelievi SSN di prossima apertura.

Il Poliambulatorio osserva i seguenti orari di apertura: Lunedì - Venerdì: 8.30 - 20.00, Sabato: 8.30 - 17.00.

Il Centro mette a disposizione dei pazienti il parcheggio interno dell’Esselunga gratuitamente.

I servizi offerti

L’offerta di Auxologico Como include diverse specialità tra le quali:

Angiologia - Chirurgia Vascolare

Cardiologia (MAP, Holter ed ECG)

Chirurgia generale

Diabetologia

Endocrinologia

Epatologia

Ginecologia – Ostetricia

Medicina Fisica e Riabilitativa

Medicina Interna

Nefrologia

Neurochirurgia

Neurologia

Nutrizione

Oculistica

Ortopedia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

Radiologia

Urologia – Andrologia



Per maggiori informazioni sulla sede, sull’attività e sull’organizzazione di Auxologico Como e degli altri centri dislocati in Lombardia, in Piemonte e a Roma, è possibile visitare il sito ufficiale di Auxologico o la pagina della sede del Poliambulatorio di Como. È possibile contattare Auxologico anche telefonicamente, chiamando il centro unico per le prenotazioni: 02.619112500.