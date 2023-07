Attività storiche, 46 nuovi riconoscimenti a Como e provincia

La Regione Lombardia conferisce il riconoscimento di 'attività storica' ad altri 46 negozi, locali e botteghe artigiane della Provincia di Como che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. I nuovi riconoscimenti sono così suddivisi: 25 negozi storici, 14 locali storici e 7 botteghe artigiane storiche. Si arricchisce dunque l'albo regionale delle attività storiche e di tradizione in Provincia di Como, che ora comprende in totale 229 imprese.

L’elenco ufficiale racchiude un’ampia varietà di piccole e grandi imprese che raccontano l’operosità, la capacità di rinnovarsi, l’impegno costante ed il coraggio di tanti imprenditori nell’affrontare le sfide dei tempi che cambiano, nelle più disparate realtà della nostra regione. Testimonia, inoltre, la ferma volontà di trasmettere i valori della tradizione e la memoria delle esperienze del passato, in imprese orgogliosamente tramandate di generazione in generazione.

In questa ultima tornata di riconoscimenti, le attività che hanno superato i 100 anni di storia sono davvero numerose. In provincia di Como segnaliamo tra gli altri Bartesaghi Legnami dal 1886 e Giussani dal 1905 a Erba, Emporio di Albate dal 1919 e la Casa del biscotto a Como. Qui l'elenco completo delle attività riconosciute a nel comasco.

L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, sottolinea come il premio sia "il nostro grazie a chi, con il suo lavoro quotidiano, fa grande la Lombardia. Si tratta di attività che rappresentano la linfa e la tradizione del nostro tessuto economico". "Il marchio - prosegue Guidesi - è un ringraziamento per artigiani e commercianti che ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale per le nostre comunità. Spesso sono imprese a carattere familiare che hanno saputo innovarsi negli anni e assicurare il ricambio generazionale, offrendo servizi e prodotti di qualità. Regione Lombardia è convintamente al loro fianco".