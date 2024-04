Terribile incidente tra camion e moto sulla Statale 36: grave 39enne

Terribile scontro tra una moto e un camion questa mattina 16 aprile sulla Statale 36, nel tratto tra l'uscita per la Briantea Como- Bergamo e Molteno. L'incidente, come riportano i colleghi di LeccoToday, è avvenuto intorno alle 8.30 e i soccosi sono scattati in codice rosso. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e l'auto con il medico a bordo, oltre agli agenti della polizia stradale.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Ad avere la peggio un uomo di 39 anni. Dopo le prime cure ricevute sul luogo del sinistro, l'uomo nonostante le ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. Code e disagi alla viabilità in direzione Lecco, in particolare nella tratta Costa Masnaga-Molteno.