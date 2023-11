Tragedia a Solbiate, auto travolge una bicicletta: ciclista morto sul colpo

Tragedia sulle strade di Solbiate con Cagno ieri pomeriggio sabato 25 novembre. In via Battisti all'altezza del civico numero 8 un'auto ha investito un ciclista. I soccorsi sono partiti in codice rosso e anche l'elisoccorso (oltre all'auto medica e all’ambulanza del Sos di Olgiate) è decollato da Como Villa Guardia ma non c'è stato nulla da fare e l'uomo è deceduto sul posto. Indagano sul sinistro i carabinieri di Como.