Tavernerio, con lo scooter contro lo spartitraffico: grave 56enne

L'incidente, inizialmente segnalato come codice rosso da Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze), è avvenuto ieri sera sabato 28 ottobre a Tavernerio sulla Briantea. Un uomo di 56 anni, a bordo di uno scooter, è andato a sbattere contro lo spartitraffico. Immediati i soccorsi con anche l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Non sono ancora chiare le dinamiche del sinistro e l'uomo, dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori, è stato portato all'ospedale Sant'Anna. Non sarebbe in pericolo di vita.

La strada ieri intorno alle 20 (ora dell'incidente) è rimasta chiusa per mezz’ora, per permettere i soccorsi. Indagano i carabinieri di Como.