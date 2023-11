Statale 36, incidente in galleria con auto ribaltata

Questa mattina mercoledì 15 novembre poco dopo le 7.30 in galleria lungo la SS36 “Raccordo Lecco Valsassina”. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 e, al momento in cui stiamo scrivendo (ore 9.15) è temporaneamente chiuso il tratto dal km 3,000 al km 2,000, in direzione Lecco, per motivi di sicurezza.

Dopo lo spavento iniziale con intervento dei soccorsi in codice rosso, fortunatamente l'incidente è apparso meno grave del previsto. A rimanere ferito un automobilista di 33 anni, poi trasferito nel vicino ospedale Manzoni in codice verde. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.