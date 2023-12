Scontro tra auto sulla statale a Anzano del Parco: quattro feriti

Grande spavento per un incidente di ieri sera 28 dicembre a Anzano del Parco intorno alle 23.30. Sulla Ss342 (ex Briantea) all'altezza della rotonda dopo il Bennet si sono scontrate due auto. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 Areu (Agenzia regionale emergenze urgenza) e fortunatamente dopo i primi soccorsi nessuno dei quattro feriti (tre ragazzi di 18, 19 e 21 anni e un uomo di 50) è risultato in pericolo di vita. Sono stati trasportati in codice giallo (media gravità) all'ospedale di Cantù e al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Ai carabinieri il compito di ricostruire le dinamiche del sinistro.