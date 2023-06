Incidente in via Oltrecolle tra auto e moto: ferito il centauro

Brutto incidente a Como poco prima delle ore 14 del 17 giugno 2023. Un'auto guidta da una ragazza di 21 anni durante la svolta in via Buozzi avrebbe omesso di dare la precedenza a una moto la quale è andata a sbattere contro la macchina. L'incidentre è avvenuto in via Oltrecolle, in località Lora. Il motociclista di 55 anni e residente a Como ha riportato serie ferite al torace ed è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Montorfano. Vista la gravità è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. In ospedale i medici hanno valutato l'uomo non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Como che hanno effettuato i rilievi del sinistro e regolato la viabilità.