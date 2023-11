Scontro auto moto a Luisago: ferito un uomo di 42 anni

Questa mattina domenica 26 novembre scontro auto moto a Luisago (Portichetto) in via Risorgimento alle 10.47. Non si conoscono le dinamiche del sinistro ma sembrerebbe che il motociclista che è rimasto ferito non sia in pericolo di vita anche se si attendono le informazioni ufficiali. Attualmente è segnalato come codice giallo. Sul posto oltre all'ambulanza della Croce Rossa di Grandate anche i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno ricosctruire le dinamiche del fatto.