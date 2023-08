Grave incidente a Fino Mornasco poco prima di mezzogiorno del 16 agosto 2023. Un'auto e una moto si sono scontrate in via Campagnola. Il centauro ha avuto la peggio. E' un 35enne rimasto ferito in modo grave e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.