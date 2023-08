Como, auto ribaltata in via Bixio: soccorsa donna di 56 anni

Auto ribaltata a Como nella serata del 5 agosto 2023. L'incidente è avvenuto in via Bixio, all'altezza del civico 29. Alla guida della vettura c'era una donna di 56 anni. Per motivi da chiarire la donna ha perso il controllo della macchina che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce Rossa di Como. La donna è uscita dall'abitacolo dell'auto pressoché illesa ma è stata portata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.