Pusiano, auto fuori strada nella notte: ferito un ragazzo di 27 anni

Brutto incidente ieri sera intorno a mezzanotte a Pusiano in via Zoli. Per dinamiche ancora da stabilire la macchina è andata fuori strada sbattendo anche contro una cancellata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per la messa in sicurezza dell'auto e i soccorritori del 118 ( con un'ambulanza) in aiuto del 27enne alla guida che è rimasto ferito. Nell'incidente non sarebbero coinvolte altre auto o veicoli. Il giovane è stato portato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.