Precipita con l'auto in un dirupo a Tavernerio: un volo di 25 metri

Incidente stradale ieri sera. mercoledì 19 luglio, intorno alle 18.30, a Tavernerio in via Verdi, dove un veicolo fuori controllo, con un uomo al volante, precipitava in un dirupo per circa 25 metri. Particolarmente complesse le operazioni di soccorso in zona impervia per raggiungere e liberare il ferito, un uomo di 77 anni, poi affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato all'Ospedale Sant'Anna in codice rosso. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Erba con specialisti SAF, 118 e Carabinieri.