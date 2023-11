Investito un uomo a Veniano: elisoccorso in volo in codice rosso

L'incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16.13 a Veniano in viale dello Sport all'altezza del numero 10. Un uomo è stato investito e le ferite riportate sarebbero tali da metterne a rischio la vita. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso e l'elisoccorso è decollato da Como Villa Guardia. Sul posto anche ambulanza, auto medica e i carabinieri di Cantu. Nn si conoscono ancora le dinamiche. Articolo in aggiornamento.