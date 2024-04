Investito con la bici, è gravissimo un ragazzino di 13 anni

Il terribile incidente è avvenuto ieri 1 aprile a Olgiate Comasco intorno alle 19.30 in via della Repubblica. Un ragazzino di 13 anni in sella alla sua bici è stato travolto da una Renault Clio. Secondo le primissime informazioni sembrerebbe che il giovane stesse uscendo da un cancello quando è stato travolto, ma le dinamiche sono ancora al vaglio dei carabinieri. L'uomo alla guida, un 50enne, è risultato negativo all'alcol test. Sul posto anche l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia che ha portato il 13enne all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni. Nella caduta il giovane avrebbe battuto la testa a terra.