Sbanda e finisce con l'auto nei campi: 42enne ricoverato al Sant'Anna

L'incidente è avvenuto poco prima delle 20 di sabato 30 dicembre lungo la Statale dei Giovi a Lentate sul Seveso poco prima della rotonda per Cermenate.

Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, un uomo di 42 anni ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada, terminando la corsa in un campo. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza è stata inviata l’ambulanza in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco con l'autopompa dal distaccamento volontario di Lazzate, quella dal distaccamento di Seregno ed il carro fiamma di Seregno volontari.

L’uomo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como. Spetterà ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.