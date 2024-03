Incidente sulla Statale 36, coinvolto un camion: attenzione alle code

Incidente sulla Statale 36 intorno alle 12 di mercoledì 20 marzo. Lo scontro si è verificato a poca distanza dallo svincolo di Costa Masnaga, appena dopo l'uscita sulla Briantea Como-Bergamo. Stando alle poche informazioni a disposizione, sarebbero coinvolte una persona - soccorsa in codice giallo dai sanitari della Croce Bianca di Merate - e un mezzo pesante. Si stanno rapidamente formando delle code in quel tratto della frequentata arteria viabilistica: sul posto è stata inviata anche una pattuglia della Polstrada. In aggiornamento.