Grave incidente sulla Statale 36: soccorsa una bambina di 7 anni dopo lo schianto contro un tir

Grave incidente sulla Valassina (SS36) nel pomeriggio del 24 gennaio 2024. Nello schianto, avvenuto poco prima delle 17 in prossimità dell'uscita per Erba in direzione di Milano, sono stati coinvolti un camion e due auto. A bordo dei tre veicoli c'erano in tutto quattro persone, tra le quali una bambina di 7 anni. Numerosi i mezzi dei vigili del fuoco e del 118 intervenuti sul posto.

Una delle persone ferite è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Non si sa ancora se si tratti della bambina.

L'incidente e le operazioni di soccorso e sgombero della carreggiata hanno reso necessaria la chiusura della strada. Inevitabili i gravi disagi alla viabilità.