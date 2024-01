Cantù, taglia dritto alla rotonda e finisce in un giardino privato

Incidente a Cantù nella notte, in via Lombardia, intorno alle ore 2 del 20 gennaio 2024. Un ragazzo di 24 anni alla guida della sua auto è uscito di strada in corrispondenza di una rotatoria. Si presume che il giovane automobilista abbia tagliato la rotatoria andando dritto per poi finire nel giardino di un'abitazione privata. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente. Il 24enne è stato soccorso da un'ambulanza di del Sos di Lurago d'Erba e da un'automedica ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.