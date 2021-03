Incidente a Lurate Caccivio, donna resta incastrata nell'auto: soccorsa dai vigili del fuoco

La 30enne ha riportato contusioni e ferite non gravi

Incidente a Lurate Caccivio intorno alle 19.30 del 5 marzo 2021. Una donna di 30 anni è rimasta coinvolta in un incidente ed è finita fuori strada. s seguito dello schianto con un'altra. La donna è rimasta incastrata nell'abitacolo. Per liberarla sono intervenuti i vigili del fuoco di Appiano Gentile. Dopo averla estratta dall'auto la 30enne è stata affidata alle cure del personale del 118. Non ha riportato ferite gravi.