Incidente a Faloppio: donna soccorsa nell'auto ribaltata

Attimi di paura sulle strade di Faloppio nel pomeriggio del 20 novembre 2023. Un'auto guidata da una donna di 55 anni si è ribaltata mentre percorreva la SP23 intorno alle ore 15. La donna è rimasta chiusa nell'abitacolo della vettura ribaltata e sono dovuti intervenire i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco per aiutarla a uscire. Dopo le prime cure che le sono state prestate sul posto la donna è stata trasportata da un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia all'ospedale di Tradate. Nonostante le ferite la donna non è in pericolo di vita.