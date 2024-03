Incidente a Erba: ferite un'anziana di 92 anni e una bambina

Nel tardo pomeriggio del 13 marzo 2024 un incidente stradale ha scosso Erba. Precisamente poco prima delle ore 18.15, all'incrocio tra le vie Don Orione e Brianza, si è verificato uno scontro tra due autovetture che ha richiesto un immediato intervento di soccorso da parte di due ambulanze e dei vigili del fuoco.

Il bilancio dell'incidente è di tre feriti. Tra di essi, una donna di 92 anni e una bambina, entrambe trasportate d'urgenza al vicino ospedale di Erba per ricevere le necessarie cure. Le condizioni dei feriti sono al momento oggetto di valutazione da parte del personale medico. L'evento ha inevitabilmente avuto ripercussioni sul traffico locale, causando rallentamenti e deviazioni.

Le forze dell'ordine sono prontamente intervenute sul posto per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto, cercando di comprendere le cause che hanno portato allo scontro. Sarà fondamentale analizzare attentamente tutti gli elementi a disposizione per accertare eventuali responsabilità.