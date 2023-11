Incidente sulla Statale 36: chiuso un tratto Coda

La Strada Statale 36 è stata teatro di una mattinata intensa a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 7.30 del 16 novembre nella zona di Costa Masnaga, in direzione Lecco, subito dopo l'uscita per Nibionno. Sebbene le informazioni attualmente disponibili siano limitate, stando a quanto riportato da LeccoToday non ci sarebbero feriti. Due pattuglie della Polstrada insieme al personale di Anas sono intervenute sul luogo, dove è stata temporaneamente chiusa una delle due corsie.

La conseguenza diretta di questo incidente è una lunga coda che inizia all'altezza di Verano Brianza (Monza). I rallentamenti si estendono notevolmente, creando disagi per coloro che si dirigono verso il capoluogo lecchese.

A circa due ore di distanza, intorno alle 9.30, un secondo incidente ha coinvolto l'Alto Lago lecchese nella zona del Trivio di Fuentes a Colico. Nello scontro tra veicoli, un uomo di 51 anni e una donna di 26 anni hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso Bellanese, la Polstrada e gli operatori di Anas. La situazione è attualmente sotto controllo, ma gli eventi incidono ulteriormente sulla viabilità locale.

Le autorità stanno lavorando per ripristinare la circolazione e garantire la sicurezza nelle aree interessate dagli incidenti. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni delle forze dell'ordine e a considerare alternative di percorso se possibile, al fine di ridurre al minimo i disagi durante la viabilità congestionata.