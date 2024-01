Tir contro auto a Binago: una donna resta incastrata nell'abitacolo ma viene salvata

Se la caverà la donna di 59 anni rimasta ferita a bordo della sua auto dopo lo schianto contro un tir a Binago. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 13.30 dell'11 gennaio 2024 in via Como. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

La donna a seguito della condizioni della vettura e delle ferite riportate è rimasta bloccata nell'abitacolo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, con squadre giunte da Appiano Gentile e Varese, per liberarla e affidarla alle cure del personale medico e paramedico. E' stata trasportata in codice giallo all'ospedale Circolo di Varese. Non destano preoccupazioni, invece, le condizioni del conducente del mezzo pesante, uscito illeso dall'incidente.