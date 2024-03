Auto e scooter si scontrano all'incrocio tra via Palestro e via Anzani: ferito un anziano

Scontro tra auto e scooter all'incrocio tra via Palestro e via Anzani a Como. L'incidente è accaduto poco dopo le ore 11 del 14 marzo 2024. Una mancata precedenza la probabile causa del sinistro. In sella allo scooter c'era un uomo anziano che dopo l'urto con la macchina guidata da una donna è finito a terra rovinosamente. E' stato soccorso da un'ambulanza e da un'automedica. La donna al volante dell'auto ha accusato un lieve malore dovuto allo shock ed è stata anche lei soccorsa. Non si conoscono le condizioni dell'anziano signore. Inevitabili i disagi alla viabilità su via Palestro.