A9 senza pace: incidente con un mezzo ribaltato e oggi cominciano le chiusure

L'incidente è avvenuto questa mattina lunedì 6 novembre intorno alle 6.48, orario in cui molti pendolari sono già in moto, sulla A9. In particolare si segnala un mezzo ribaltato in direzione Como, nel tratto Turate innesto A36. Ferito un uomo di 33 anni ma non in gravi condizioni. Sul posto la polstrada, i vigili del fuoco di Varese e un'ambulanza della Croce Azzurra. Inevitabii le ripercussioni sul traffico, in questo lunedì che comincia in salita anche per la settimana di chiusure che comincia oggi con lo svincolo di Lomazzo chiuso tra le 11 e le 13 per lavori. L'entrata consigliata verso Lainate a Fino Mornasco