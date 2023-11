Incidente a Cantù, un'auto ribaltata

Incidente a Cantù intorno alle ore 10 di sabato 11 novembre 2023. Due auto sono rimaste coinvolte lungo via dell'Artigianato in uno scontro in seguito al quale una delle due vetture si è ribaltata. Alla guida delle auto c'erano due donne di 47 e 59 anni, rimaste ferite in modo non grave. Sul posto oltre a due ambulanze sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dall'incidente.