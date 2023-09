Incidente tra auto e moto in via Oltrecolle: tra i feriti un ragazzo di 18 anni

Incidente stradale tra un'auto e una moto oggi 27 settembre in via Oltrecolle intorno alle 14. I soccorsi si sono attivati in codice rosso ma le due persone ferite, una donna di 56 anni e un ragazzo di 18, non sarebbero in pericolo di vita, sebbene uno dei due, presumibilmente il motociclista, abbia riportato ferite di media gravità. Sul posto la Croce Azzurra, l'auto medica, i carabinieri, una volante della Questura e i vigili del fuoco. Traffico in aumento, attualmente si procede con senso unico alternato. Il giovane è stato portato all'ospedale Sant'Anna.

In aggiornamento.