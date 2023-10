Grave incidente a Tavernerio: motociclista di 58 anni in fin di vita

Grave incidente a Tavernerio intorno alle 16 del 5 ottobre 2023. Un'auto e uno scooter si sono scontrati sulla Briantea. L'uomo di 58 anni in sella alla due ruote è rimasto gravemente ferito. Sul posto oltre a un'automedica e un'ambulanza è intervenuto anche l'elisoccorso decollato da Milano. L'uomo è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. La Briantea è stata chiusa per tutto il tempo dei soccorsi e per consentire i rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Como. Dunque, si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.