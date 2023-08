Incidente ad Albate: l'auto si ribalta sulla Canturina

Incidente in via Canturina a Como, nel tratto che attraversa il quartiere di Albate, all'altezza del civico 151. Intorno alle ore 14.30 del 10 agosto 2023 un uomo di 42 anni ha perso il controllo della vettura e si è ribaltato. Ha riportato ferite piuttosto serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità con code e rallentamenti fino a dopo le ore 16.