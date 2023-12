Scontro tra due auto ad Albiolo: un pedone ferito

Incidente ad Albiolo poco prima delle ore del mattino del 1° dicembre 2023. Due auto si sono scontrate in via per Cagno. La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Per ora quello che si sa è che sono stati coinvolti due pedoni. Uno di loro è rimasto ferito in modo piuttosto serio ed è stato trasportato all'ospedale Circolo di Varese con l'ambulanza della Croce Rossa di Uggiate Trevano. Lievemente feriti, invece, i due conducenti che sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Tradate.