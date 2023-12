Galleria San Gottardo, auto invade la corsia opposta: due feriti e strada chiusa per oltre un'ora

Oggi domenica 3 dicembre verso le 12.20 ad Airolo nella Galleria del San Gottardo vi è stato un incidente. Un 77enne automobilista svizzero domiciliato nel Canton San Gallo circolava in direzione nord, mentre un 61enne automobilista italiano residente nel Canton Nidvaldo circolava sulla corsia opposta, in direzione sud. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, dopo un centinaio di metri dall'entrata, la vettura che circolava verso nord ha invaso la corsia opposta e vi è stato uno scontro frontale tra i due veicoli. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Tre Valli Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure ai protagonisti e alla passeggera del primo veicolo una 78enne svizzera domiciliata nel Canton San Gallo, li hanno trasportati all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica gli stessi non hanno riportato gravi ferite. La galleria è rimasta chiusa per circa 1 ora e mezza.